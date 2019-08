CR7 y la lección de humildad a su hijo

Un ejemplo dentro y fuera de las canchas. En una muestra más de su grandeza lejos de los campo, el futbolista de la Juventus, Cristiano Ronaldo, brindó una lección de vida a su hijo.

En una conmovedora entrevista con la cadena de televisón portuguesa TVI, el astro postugués platicó que llevó a su vástago a Lisboa para que conociera la vivienda donde vivía en sus inicios como futbolista; todo con el objetivo para recordarle a su pequeño que la vida es para 'trabajarla'.

“Fui con Paixao (su mejor amigo con el que vivía) y con Cristiano Jr. y entramos a la habitación donde me hospedaba. Y mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá, ¿tú viviste aquí?'. Él no se lo podía creer. Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo.

"Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no te llega. Con trabajo y dedicación creo que puedo conseguir todo aquello que quieres hacer", explicó.