El día en que el 'Profesor X' conoció a Messi

El video con la explicación Patrick Stewart, quien interpretó al Profesor Charles Xavier en la saga X-Men, de su ansiado encuentro con Lionel Messi se volvió viral este miércoles.

El actor inglés tuvo el privilegio de conocer al argentino en 2017 durante la gala de los premios The Best organizada por la FIFA en Londres. Fue a pedido de su esposa, la cantante estadounidense Sunny Ozell, a quien no le gustaba el fútbol hasta que vio jugar al futbolista del Barcelona y se volvió fanática del rosarino.