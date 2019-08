Revelan nuevos detalles de la muerte de Emiliano Sala

Un nuevo informe de la muerte de Emiliano Sala por Air Accidents Investigation Branch ha revelado nuevo detalles del accidente aéreo que sufrió el argentino el pasado 21 de enero.

"Las pruebas de toxicología encontraron que el pasajero tenía un alto nivel de saturación de COHb (el producto combinado de monóxido de carbono y hemoglobina). Se considera probable que el piloto también haya estado expuesto al monóxido de carbono", dice el comunicado con la nueva información del suceso.

Según el informe, la cantidad de COHb que se encontró en el cuerpo del delantero argentino y de David Ibbotson, piloto de la nave, pudo haberlos dejado incoscientes, provocado consulsiones y posteriormente un ataque cardíaco.

Además, la investigación de la AAIB, presentará más datos sobre "los permisos del avión y los requisitos de licencia de piloto". La aeronave se accidentó en el Canal de la Mancha, cuando se trasladaban de Nantes a Cardiff.

Emiliano Sala exposed to "potentially fatal" levels of carbon monoxide before plane crash https://t.co/qGijuqDHmF

Emiliano Sala and pilot exposed to harmful levels of carbon monoxide in cockpit before plane crashed into Channel https://t.co/5jCE2np9Ie

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2019