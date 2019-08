Célico toma ventaja para comandar de forma interina a Ecuador

El vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Jaime Estrada, habló sobre la actuación de la sub 23 en Los Juegos Panamericanos, además del posible entrenador para los amistosos de Ecuador en septiembre.

"No se consiguió una medalla en Lima, pero estamos tranquilos con el cuerpo técnico de Ecuador, comandado por Jorge Célico", empezó hablando el dirigente.

Sobre la ausencia de varias figuras que brillaron en el Mundial sub 20, Estrada señala: "no estuvimos completos, debido a que los clubes del campeonato nacional, no prestaron a los jugadores debido a que estaban peleando fechas importantes en el torneo y torneos internacionales, es comprensible, pero ya en el preolímpico, iremos con todo".

En base al futuro del puesto de entrenador en Ecuador, Estrada apuntó: "se ha rumorado sobre muchos nombres (Klinsmann y Seedorf) pero todavía no hemos tomado una decisión como directivo".

"Es muy probable que Célico tome al combinado en los amistosos ante Perú en Estados Unidos, debido a la falta de tiempo", reconoció.