Manchester United golea al Chelsea por la Premier

Sacar conclusiones sobre el Manchester United tras la primera fecha no sería acertado y podría hasta parecer imprudente aunque la contundencia del triunfo frente al Chelsea en Old Trafford fue la mejor manera de arrancar con buen pie (4-0). Al menos para disipar las dudas tras un verano en el que no han llegado demasiados refuerzos.

Se quedó Pogba, titular indiscutible para Solskjaer, y el francés transformó el runrún inicial en aplausos tras un segundo tiempo portentoso.

No fue de farol Solskjaer cuando le evitó al francés el último amistoso. El noruego dejó claro que quería que fuera el abanderado de esta nueva etapa en Old Trafford pero le faltó algo de alegría en el primer tiempo.

A ratos escondido sobre el campo, otras veces pareció indolente, como si la cosa no fuera con él. Como si le nublase el interés de Zidane y el sueño de recalar en el Madrid, casi un imposible después de que el jueves cerrase el mercado en Inglaterra.

Manchester United, 4

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba, Pereira (James, 73’); Martial, Lingard (Mata, 86’), Rashford (Greenwood, 86’)

Entrenador: Ole Gunnar Solskjaer

Chelsea, 0

Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Jorginho (Kanté, 73’), Kovacic, Barkley (Pulisic, 58’); Mount, Pedro, Abraham (Giroud, 65’)

Entrenador: Frank Lampard

Goles: 1-0, Rashford (18’), 2-0, Martial (65’), 3-0, Rashford (66’), 4-0, James (81’)