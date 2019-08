Real Valladolid no prestaría a Stiven Plaza

La primera temporada de Stiven Plaza en las filas del Real Valladolid no fue la más fructifera, debido a que el joven talento de 20 años, no pudo ganarse un puesto en el rol titular, además de cosechar una lesión que lo mentuvo lejos del campo de juego en el cierre de la campaña.

Ante ello, la prensa española empezó a informar que desde la interna del club, se pensó en prestarlo a otro equipo, para que gane minutos y vuelva su confianza con el balón.

Pero esta mañana, según Diario AS, que “los técnicos (del Real Valladolid) recomiendan una cesión, pero Ronaldo Nazario, el presidente, no lo autoriza”, explicando por qué Plaza no será transferido a préstamo a otro club a pesar del criterio de los entrenadores del también exequipo de Iván Kaviedes.

Cabe recordar que fue el propio Ronaldo quien llegó a suelo ecuatoriano para contratar a Plaza después de visitar las instalaciones de Independiente del Valle, reflejando el interés del 'Fenómeno' por el ecuatoriano.