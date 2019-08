Paulo Dybala estaría cerca de fichar por el Tottenham

Paulo Dybala, futbolista argentino de la Juventus de Turín, estaría cerca de llegar a la Premier League. El club italiano habría aceptado una oferta del Tottenham Hotspur.

Según información de Goal, el conjunto de Turín aceptó la oferta de 70 millones de euros que le presentó el club inglés. Ahora, la 'Joya' se encuentra conversando para definir su contrato con la institución.

El jugador de 25 años, llegó a la Juve en 2015, luego de su gran paso en el Palermo. Hasta ahora, ha conseguido 81 goles con la camiseta del club y nueve títulos en el fútbol italiano.

En los últimos días, se rumoraba que el mediocampista podía llegar al Manchester United, en un trueque donde la Vecchia Signora iba a quedarse con Romelu Lukaku, delantero de los 'red devils'.

