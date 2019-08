AT del 'Bolillo' Gómez: "Para el profesor fue muy incómodo llegar acá"

El asistente técnico de Hernán Darío Gómez, Édgar Carvajal, quien fue parte de la selección de Ecuador, dio su opinión en una entrevista radial, tras confirmarse su salida de la 'Tricolor'.

“Estamos bien, tranquilos, la situación no es como algunos medios (de prensa) dicen que el cuerpo técnico del Bolillo fue echado. Simplemente (la salida se dio) por mutuo acuerdo al que llegamos para finalizar el contrato”, empezó hablando la 'mano derecha' de Gómez, para radio 'Caracol' de Colombia.

En su criterio, Carvajal cree que su salida se apresuró debido a los malos resultados, cosechados en la pasada Copa América, donde Ecuador quedó eliminado en la fase de grupos, sin conseguir una victoria.

“Realmente el proyecto era trabajar hacia la Eliminatorias ( a Catar 2022) porque en principio (para eso) se contrató el cuerpo técnico pero hubo una coyuntura de cambio de presidente (salida de Carlos Villacís) y el actual (Francisco Egas) está buscando otro tipo de técnico, otra línea, y desde que llegó a la Federación, en su primer dia de mandato seguramente pensó en que el no había traído ese cuerpo técnico”, enfatizó el 'Panzer' como es apodado, respaldando que el contrato inicial era para clasificar al Mundial.

“Creo que fue una de las causas, luego los resultados en la Copa América como que ayudaron a todo eso (su salida) pero nosotros quedamos tranquilos, porque la Eliminatoria nunca la empezamos y ahora esperamos finiquitar todo y salir de aquí de una buena forma, porque la relación entre personas es buena. Después la relación en lo laboral colmó las expectativas del nuevo Presidente y esa fue una de las mayores decisiones de que el cuerpo técnico encabezado por Bolillo no continuara acá”, agregó.

Sobre el supuesto distanciamiento con los futbolistas nacionales, Carvavajal desminitió aquello: “Se mal informa. Todos los jugadores quieren ser titulares y este caso Renato (Ibarra) cuando llegamos alternaba y era titular y llegó un momento en que dijo que no se sentía bien, acusó una lesión, le hicieron todos los exámenes y dijeron que el jugador estaba perfecto. No entrenaba de buena forma y no hubo discusión, el profesor Gómez solamente le dijo: si tú estás lesionado, no puedes entrenar, ni cumplir con las actividades. Tú no puedes estar acá”.

El exfutbolista también aprovechó el espacio para señalar a la prensa deportiva ecuatoriana, al que cuestionó el trato recibido hacia el cuerpo técnico, acusando de “tirarles dardos” desde el momento que se conoció que Gómez volvería a dirigir a la Tricolor.

“Para el profesor fue muy incómodo llegar acá. Desde el primer día, sin ver cómo trabajaba el cuerpo técnico ya había gente tirando dardos de todos lados. Ahí es donde no se explica ni se entiende, con qué sentido habla el periodista. Ese tema lo hablamos mucho porque la verdad recién llegamos a territorio ecuatoriano y sin aún trabajar ya nos estaban cuestionando”, concluyó.