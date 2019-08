Guardiola responde a Klopp: "Me molesta porque no es cierto lo que dice"

El entrador del Manchester City, Pep Guardiola, comentó a las palabras de Jürgen Klopp en las que aseguraba que "parece que hay cuatro clubes en el mundo que pueden: Real Madrid, Barcelona, City y PSG. Lo que sea que necesiten, lo hacen".

"No es un club pequeño... nunca caminan solos", fue parte de lo que habló Pep en referencia al Liverpool de Klopp, con quien ha tenido una gran rivalidad durante los últimos años.

"Me molestó, por supuesto. No me gusta, porque no es verdad, las cosas no son así. Respetamos todas las reglas y ya", ha comentado el técnico, campeón en las últimas dos ediciones de la Premier League. En este mercado de pases ha comprado a Rodri por 70 millones de euros como principal traspaso.