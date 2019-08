El Manchester United firma a Maguire por 92 millones

En Inglaterra, afirman que el Manchester United ha llegado a un acuerdo con Harry Maguire para la próxima temporada. El inglés, se convertirá en el defensa más caro de la historia del fútbol.

Según informa Telegraph, los 'red devils' pagaron un total de 92 millones de euros para quedarse con el defensa central del Leicester City. Su contrato, será por las próximas cinco temporadas.

El jugador de 26 años, pasó por el Sheffield United, Hull City y Wigan Athletic. Además, fue una de las figuras de Inglaterra en el Mundial de Rusia 2018.

BREAKING: Manchester United have agreed an £80m fee to sign Harry Maguire from Leicester City, Sky Sports News understands

Manchester United and Leicester have completed the transfer of Harry Maguire for £85m [telegraph] #MUFC pic.twitter.com/8SC2fTHOCx

— Manchester United (@ManUtds_News) August 2, 2019