La investigación que inició la Policía de Seúl contra CR7

Durante su gira por Asia, que terminará el sábado cuando se mida ante el Atlético Madrid, la Juventus se ha traído un triunfo en los penales ante el Inter, una derrota ante el Tottenham por 3 a 2 y un empate 3-3 ante un combinado de la K League. Pero además, el club cosechó una denuncia que tiene como protagonista a Cristiano Ronaldo.

Oh Seok-hyun, abogado de L.K.B & Partners, realizó una denuncia contra el futbolista portugués, el club italiano y TheFasta, agencia que organizó el partido contra el combinado de futbolistas que se desempeñan en la liga surcoreana. Según lo pactado, el ex Real Madrid debía jugar al menos 45 minutos, pero se quedó sentado todo el encuentro en el banco de los suplentes.

"Muchos compraron entradas para ver a Ronaldo. The Fasta publicitó que tenía un contrato con la Juventus donde se estipulaba que Ronaldo jugaría al menos 45 minutos y que asistiría a una firma con aficionados", indicó Kim a la agencia Reuters.

El objetivo de los denunciantes es obtener una compensación de USD 55 por entrada y USD 800 de compensación para los aficionados que hallan sufrido "angustia mental". "Para ellos es muy doloroso porque aman a Ronaldo y quieren protegerle, pero no pueden, dada la situación", explicó el abogado. La Policía de Seúl inició la investigación.

La denuncia incluye también al futbolista porque al parecer fue él quien decidió no ingresar al terreno de juego. "Cuando fui a discutirlo con Pavel Nedved (vicepresidente de la Juventus), todo lo que me dijo fue: 'Yo también deseaba ver a Ronaldo correr, pero él no quiere. Lo siento, no hay nada que pueda hacer'. Me quedé muy frustrada", reveló la CEO de The Fasta, Robin Chang, a la cadena SBS.

Por su parte, la K League publicó una carta dirigida al club italiano por lo ocurrido: "La K League destaca su profunda indignación y desilusión por el comportamiento irresponsable y los modales de la Juventus, e instamos firmemente a que ofrezca una sincera disculpa y explique el motivo de la ausencia de Ronaldo".