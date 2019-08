La Justicia de Brasil le bloqueó 57 propiedades a Ronaldinho

En 2015, Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira fueron condenados por la construcción de una plataforma de pesca y una estructura para atracar barcos en el lago Guaíba, en Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. La región es considerada un área de preservación ambiental y ellos no tenían licencia cuando construyeron la plataforma, de acuerdo con un comunicado del la Justicia de Río Grande do Sul.

En la sentencia fue determinado el pago de una multa de 8,5 millones de reales (unos 2,3 millones de dólares) y que no ha sido saldada hasta el momento. Ahora, el sitio Folha de San Pablo reveló que la Justicia le bloqueó 57 propiedades al futbolista, dos de ellas en Río de Janeiro.

En 2018, la Fiscalía ya había intervenido sus cuentas bancarias, pero había encontrado apenas 24,63 reales (USD 6,61). Luego, en enero, se le bloqueó el pasaporte para que no pueda salir de Brasil.

"A mí me parece que estamos ante una situación donde el condenado claramente se mofa de la Justicia ante la sociedad brasileña y mundial", había afirmado en aquel entonces el fiscal Brasilino Pereira dos Santos.

Debido al atraso en los pagos se sumaron multas por un total de USD 300 mil, lo que eleva su deuda a más de USD 2,6 millones.

Según la fiscalía, la empresa Reno Construcciones, que pertenece a Ronaldinho y a su hermano, construyó ilegalmente una plataforma de pesca de 70 metros en el lago Guaíba que fue demolida en 2012, por orden de las autoridades.