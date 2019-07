Joel Valencia es nuevo jugador del Brentford FC inglés

El atacante ecuatoriano, Joel Valencia, tiene nuevo club en el fútbol europeo, se trata del Brentford FC, conjunto inglés de la Liga de Ascenso de la Premier League.

El nacido en Esmeraldas hace 24 años brilló la pasada temporada en el balompié polaco en el Piast Gliwice, y quien fue premiado como el mejor del torneo de aquel país, decidió cambiar de aires, para buscar una liga más competitiva, y esta mañana ya posó con la casaca de su nueva casa.

Con el uniforme rojo y blanco, el Brentford presentó de manera oficial, al rápido extremo en las gradas del estadio donde juegan.

We are delighted to confirm the signing of Ecuadorian winger @joelvalencia8 for an undisclosed fee.

"He is a player with incredibly quick feet and he will excite Brentford fans. His one-on-one attacking is superb - he will provide assists and goals for us."







— Brentford FC (@BrentfordFC) July 31, 2019