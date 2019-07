Cifuentes: "Hoy no puedo cumplir mi sueño"

A pesar de conseguir el mejor gol del Mundial sub 20, de ser uno de los más destacados con la 'Mini Tri', y sumar minutos en el Campeonato Nacional, José Cifuentes no pudo dar el salto al fútbol europeo, y esta noche, el mediocampista rompió el silencio y escribió un mensaje en sus redes sociales.

La Universidad Católica (dueño de su pase) rechazó una oferta desde Europa debido a que no "llegan al número que quiere el club", comentó en su momento Miguel Almeida sobre los pretendientes de 'Cifu' a Diario El Comercio.

“Somos dueños de un don que tiene precio, firmamos contratos a veces porque no tenemos ni para comer o ayudar a nuestras familias, así mismo tenemos ilusiones de llegar a donde los dueños de los equipos han llegado, sentir esa comodidad y que mañana no faltará nada. Hoy no siento eso, hoy no puedo cumplir mi sueño”, redactó el volante que actualmente está a préstamo en América de Quito y que demostró su descontento por no poder salir al 'Viejo Continente'.

Actualmente, Cifuentes se encuentra en Lima, disputando Los Juegos Panamericanos con la selección sub 23 de Ecuador, donde lleva la cinta de capitán y es uno de los referentes del torneo.

Desde Gran Bretaña, varios medios deportivos, señalaron que tanto el Celtic de Escocia como el Manchester City de Inglaterra, estuvieron interesados en los servicios del volante mixto, pero no se concretó.