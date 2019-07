Jugador inglés deja el fútbol a los 28 años por racismo

Marvin Sordell anunció su retiro del fútbol profesional a los 28 años. El inglés denunció que sufrió bulliying y racismo a lo largo de su carrera como jugador de fútbol.

En su cuenta de Instagram, el futbolista escribió: "He sido testigo y he recibido racismo en reiteradas ocasiones, también he visto la cantidad increíble de bullying, manipulación y abuso verbal, que deja una mancha en esta industria".

Sordell, vistió la camiseta de varios equipos de la Premier League. También, disputó partidos en las selecciones inferiores de Inglaterra y representó a Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos del 2012.