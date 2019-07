Mourinho podría dirigir al Valencia de España

"No puedo disfrutar. No estoy lo suficientemente feliz para disfrutar. Echo de menos mi fútbol, tengo la chispa, un compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los muchos fans que tengo por el mundo y con todas esas personas a las que he inspirado. Mi futuro empezará con el siguiente movimiento".

Así hablaba hace pocas horas José Mourinho sobre su situación personal, toda vez que lleva desde el pasado mes de diciembre fuera de los banquillos. El entrenador portugués no ejerce desde que abandonara el Manchester United y ha sonado ya para reforzar a diferentes escuadras de primer nivel.

Ahora, el diario Sport explica que estaría nada menos que en la órbita de un Valencia donde se ha producido todo un terremoto institucional en las últimas horas. La relación entre Mateu Alemany y Anil Murthy no es buena y podría acabar con alguna salida, incluida la del propio Marcelino García Toral, que en las últimas horas amagaba con su marcha. Pese a haber conquistado hace dos meses la Copa del Rey tras haber metido al equipo en Champions League.

Estos rumores generan otros a su vez como el que ahora relatamos. Según Sport, Mourinho, quien es íntimo amigo de Peter Lim y a quien representa Jorge Mendes, aparece ahora en el horizonte del combinado de Mestalla.