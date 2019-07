CR7 responde a un niño: "Madrid es una ciudad que me marcó mucho"

El portugués afirmó que el Real Madrid fue el club que le marcó en toda su carrera y que la ciudad de Madrid es "la que más" echa de menos, todo durante la gala del premio Marca Leyenda, entregado este lunes en la capital de España.

En sus primeras palabras durante la gala de la entrega del premio que se celebró en el Teatro Reina Victoria de Madrid, recordó con cariño al club en el que ganó cuatro Ligas de Campeones, entre otros trofeos.

"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", reconoció.

"Echo de menos los dos. Pero por las circunstancias de la vida, he estado más años en el Madrid, mis niños crecieron aquí... Echo más de menos al Madrid", declaró al ser preguntado sobre si añoraba más el Manchester United o el Real Madrid.

Al acto acudió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con el que compartió un momento especial antes de hacerse una foto juntos tras recibir el Marca Leyenda.

Cristiano destacó su rendimiento la pasada temporada tras salir del Real Madrid, después de nueve años, a otra liga como la Serie A: "No es fácil salir del Real Madrid después de estar nueve años y llegar a Italia, en una liga diferente, compañeros diferentes, con 33 años, pero fue una de las mejores temporadas que he hecho".

El portugués fue preguntado por niños durante el acto y respondió con un "yo también", después de que un pequeño le dijera que le dio pena que se marchara del Real Madrid".