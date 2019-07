Ecuador sub 23 debuta con derrota ante Argentina

La selección sub 23 de Ecuador, midió fuerzas con el combinado de Argentina, en los Juegos Panamericanos de Lima. El cuadro 'tricolor' que arribó con varios cambios en referencia al Mundial y al Sudamericano sub 20, no pudo ante la 'Albiceleste', cayendo 3-1.

El cuadro argentino, se adelantó por medio a Carlo Valenzuela, quien puso el 1-0 a los 33 minutos. Adolfo Gaich, atacante de los gauchos, puso el 2-0, seis minutos después, aprovechando la confusión ecuatoriana.

Ante la adversidad, el cuadro 'tricolor', insistió y encontró el descuento por medio de un golazo de tiro libre, efectuado por Jordan Rezabala, anotando a los 74 minutos.

Con la diferencia encontra, Ecuador adelantó filas, descuidando su zaga, y con aquel riesgo, los argentinos aprovecharon y encontraron el 3-1, nuevamente por Gaich.

A pesar de la diferencia, Ecuador no dio su brazo a torcer, y Anderson Naula, obtuvo el 3-2, luego de un cabezazo frontal.

Al final, el marcador no se movio y terminó 3-2 a favor de Argentina, en el arranque en la jornada de los Juegos Panamericanos.