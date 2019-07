El videojuego 'FIFA 20' ya definió quienes serán los protagonistas de las portadas de sus ediciones general y de Champions. Así lo confirmó este viernes 26 de julio EA Sports.

Los elegidos son: Eden Hazard, del Real Madrid, como el jugador seleccionado para ilustrar su portada de la edición estándar de FIFA 20; mientras que Virgil van Dijk, futbolista del Liverpool FC, será quien ocupe la Edición Champions de este título.

Back on the cover of @EASPORTSFIFA! Not bad for a lad from a small village in Belgium! #FIFA20 #brainelecomte pic.twitter.com/RNGXlwuoxf

— Eden Hazard (@hazardeden10) July 26, 2019