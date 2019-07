Tratan de robarle a Ozil y Kolašinac salió a pelear con los ladrones

Mesut Ozil, futbolista del Arsenal de Inglaterra, sufrió un intento de robo en Londres, pero los ladrones salieron corriendo luego de la intervención de Sead Kolašinac, compañero de equipo.

Según información que publicó The Sun, ambos fueron víctimas de dos delicuentes que se movilizaban en una moto que se acercaron a robarles con cuchillos. Las autoridades, comentaron que ambos futbolistas habría sido perseguidos a lo largo de una avenida.

En el video que circula en redes sociales, se observa a Kolašinac saliendo del vehículo para enfrentarse mano a mano con los ladrones. Por otro lado, Ozil se escondió dentro de un restaurante cerca del lugar del suceso.

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro

