La historia del niño que jugó con Messi en la playa

Se llama Mackenzie O'Neill, tiene once años y vive en Londres, y un video suyo se viralizó alrededor del mundo en los últimos días. ¿Por qué? Porque estaba jugando un picadito en la playa con Lionel Messi.

En una entrevista publicada por el diario Olé, O'Neill contó que estaba pateando solo en la playa hasta que Jorge Messi, el padre de la Pulga, le tiró una pelota y le preguntó si quería jugar con ellos: "Jugamos con Thiago y Messi durante 45 minutos. Thiago es un fantástico jugador para su edad, y no es tímido. Jugar con Messi fue increíble. Él no habla inglés, pero nos hacía señas y enseguida se ponía a reír", explicó. Luego, contó que tuvo muy buena onda con el "10" y que hasta nadaron juntos.

"Él actuó como un padre normal. También me di cuenta de que Leo disfrutaba mucho viendo a su hijo jugar al fútbol con otros niños", agregó el pequeño Mackenzie, quien además contó detalles que reflejan la simpleza de Messi y su familia: "Le di mi pelota a Thiago para que lo guardara. Pero me corrió por la playa y me insistió en que yo la pelota me la quedara yo mismo. Después, Messi y su esposa se despidieron de mí con grandes sonrisas. No me las voy a olvidar...", cerró.