El Barcelona lanza una nueva oferta por Neymar

El Fútbol Club Barcelona no se rinde y volvió a lanzar una oferta al Paris Saint Germain para fichar a Neymar antes del cierre del mercado de pases.

Según información de Sky Sports, el conjunto español lanzó una oferta de 100 millones de euros y dos jugadores al PSG. En la lista, se encuentran: Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Ivan Rakitic, Nelson Semedo y Malcom.

El jugador brasileño ya comunicó a la dirigencia del equipo de París que su deseo es no continuar en el club y volver al Barcelona. Neymar, fichó en 2017 por el PSG, tras el pago del conjunto francés de 222 millones de dólares.

