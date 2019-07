Argentina presentó su lista para los Juegos Panamericanos

Después de un gran Sudamericano y un Mundial de mayor a menor, Fernando Batista enfrenta uno de sus mayores desafíos en las juveniles.

Este miércoles, el técnico de la Selección de Argentina Sub 23 , entregó la lista final de jugadores que serán parte de su plantel en estos Juegos Panamericanos 2019. Al final se confirmó que no estará Javier Mascherano, quien no recibió permiso de su club, el Hebei Fortune de la Superliga China.

En el conjunto de Argentina de Batista solo hay tres jugadores que militan en el fútbol europeo. Estos son Leonel Mosevich, Nicolás González y Santiago Colombatto. Los restantes solo pertenecen a equipos argentinos.