Everton estaría cerca de fichar por el Arsenal

Una de las figuras de Brasil en la Copa América 2019, Everton, estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Arsenal, importante equipo de la Premier League.

Según afirma The Sun, el futbolista ya habría recibido una gran cantidad de dinero para que fiche por los 'gunners'. También, mencionaron que los médicos del club viajaron a Brasil para realizar los chequeos médicos al extremo.

Además, informan que el AC Milán y Atlético de Madrid estarían interesados por el brasileño, pero el conjunto inglés se encuentra más cerca de concretar el traspaso.

Arsenal reps 'arrive in Brazil to conclude transfer' for Copa America star https://t.co/sn3JCS7m0w pic.twitter.com/VGekFM7qdY