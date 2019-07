Ángel Mena rompe el silencio sobre el "Piso 17"

El futbolista ecuatoriano Ángel Mena habló este martes con radio Super K800, en donde tocó varios temas de interés sobre la Selección Nacional, y lo sucedido en la Copa América 2019.

Mena, quien estuvo convocado por el estratega Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, habló sobre el hecho que ha generado polémica en las últimas horas con respecto al "Piso 17".

"Soy de las personas que cuando está en una concentración me encierro en mi cuarto y después no sé lo que pasa afuera. Me enteré por los medios de comunicación, no estoy seguro sí pasó".

Además, Mena agregó que: "Cada uno se hace responsable de sus cosas si es que realmente sucedió", haciendo referencia a dicho tema.