Lukaku está cerca de fichar por el Inter de Milán

Uno de los deseos de Antonio Conte para su proyecto en el Inter de Milán es la incorporación de Romelu Lukaku. El ariete belga ya ha manifestado su deseo de abandonar el Manchester United, una situación muy parecida a la que podrían vivir los ’Diablos Rojos’ con Paul Pogba (seguido por Real Madrid y Juventus de Turín).

Según aparece publicado en el diario As, la llegada de Lukaku al cuadro nerazzurri se producirá a lo largo de los siguientes días. Una operación que se cerrará sobre los 80 M€, siguiendo con la información del citado medio.

No cabe duda que será un refuerzo de garantías para el Inter, si bien es cierto que va a suponer un desembolso económico importante para sus arcas.

La idea del Inter de Milán era lograr el traspaso por 65 M€ más 5 M€ en variables, pero parece que el Manchester United no ha querido dar su brazo a torcer.

Volviendo a relacionar este caso con el de Pogba, la entidad de Old Trafford se mantendrá firme en el precio fijado por sus futbolistas (el francés está tasado en 170 M€). Por tanto, Lukaku se convertirá en el ansiado ’9’ de Conte.

Con Mauro Icardi en una situación más que compleja, dado que el técnico no cuenta con el argentino, la otra petición del ex del Chelsea para su Inter de Milán es Edin Džeko, cuya llegada sería más factible a nivel monetario. La AS Roma solicita por el bosnio 20 M€, así que habrá que esperar para ver si el ex del Manchester City y Lukaku forman una poderosa dupla en el ataque de los italianos.