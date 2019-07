La Juventus presenta oficialmente a Ramsey

La Juventus presentó este lunes al medio galés Aaron Ramsey, fichado procedente del Arsenal, con el que acababa contrato. Ramsey, quien se recupera de una lesión y espera estar a punto para incorporarse al grupo “lo antes posible”, se mostró entusiasmado por ser jugador de la ‘vecchia signora’.

Ramsey dijo en su primera conferencia como juventino que “no me falta mucho para hacer un entrenamiento completo”. Y sobre la Juventus: “Cuando supe que me quería pensé que era un sueño la oportunidad de jugar en uno de los clubs más importantes del mundo. Es un reto, también fuera del campo para conocer otra cultura y otro estilo de vida. Será un desafío pero estoy preparado y no veo el momento. Espero que podamos escribir la historia de la Juventus”.

Ramsey, de 28 años, se formó en el Cardiff y llegó al Arsenal en 2008. El 11 de febrero el galés firmó contrato por 4 temporadas con la Juventus, en vigor a partir del 1 de julio. El medio, que ahora jugará a las órdenes del extécnico del Chelsea Maurizio Sarri, ganó como ‘gunner’ 3 FA Cups y 2 Community Shields.

Ramsey llevará el número 8, que perteneció al emblemático medio Claudio Marchisio. “Quería el número 8 y cuando vi que estaba libre lo cogí. Sé que Marchisio hizo una gran carrera aquí, le hablé en el J Medical (el centro médico de la Juventus) y si puedo emular lo que hizo él estaré orgulloso. Estoy listo para asumir las responsabilidades de este reto”, dijo.

El centrocampista galés llega para aportar su “calidad en fase ofensiva” y para ayudar a practicar un “fútbol atractivo”, consciente de que esto es una parte fundamental para intentar conquistar la Champions. En un par de días decidirá si va a la gira de los blanquinegros.