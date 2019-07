El FC Barcelona inicia negociaciones por Van Dijk

Virgil Van Dijk es uno de los mejores centrales a nivel internacional en la actualidad y pieza clave en los planes del Liverpool que dirige Jürgen Klopp. Que varios de los equipos que compiten a alto nivel temporada sí, temporada también se hayan interesado en el zaguero, no es de extrañar. Entre los equipos interesados ha emergido la figura del FC Barcelona.

El club catalán ha preguntado, según ha podido confirmar Daily Mirror, sobre la situación del central neerlandés. La respuesta que se han encontrado en Barcelona ha sido clara: “Van Dijk no está a la venta”; “tampoco en el mercado.” "El Barcelona preguntó por Van Dijk. Quería saber si podría verse tentado en abandonar el Liverpool si se le hacía una oferta", asegura el periodista del Mirror, John Cross. "No obstante, los representantes del defensa holandés prácticamente hicieron oídos sordos a este contacto y no le dieron mayor importancia a la oferta", añadió finalmente.

Lo cierto es que el interés del jugador por abandonar las filas del conjunto inglés, también es escaso. El futbolista se encuentra en un estado anímico sobresaliente y las ganas de seguir brindando alegrías a la que es su afición en Anfield (después de lograr la Champions League llegando a una segunda final consecutiva) le motiva el doble. El nivel mostrado hasta el momento le ha llegado a posicionar incluso, entre los candidatos a llevarse el Balón de Oro este año.

El FC Barcelona olvida por ahora unas posibles negociaciones con el Liverpool pero seguirá manteniendo contacto para decidir el futuro de Philippe Coutinho, quien podría regresar al Liverpool en este mercado.