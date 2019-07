Zambrano: "El VAR no es perfecto"

Roddy Zambrano, árbitro FIFA, habló en una entrevista con radio 'Área Deportiva', sobre el momento que vivió al dirigir el clásico sudamericano, entre Argentina y Brasil.

“Ustedes como periodistas que tienen las imágenes pueden tener su criterio, yo siempre lo voy a respetar”, empezó hablando el juez central 'tricolor', en referencia a la opinión de la prensa deportiva, sobre su actuación en el cotejo que le ha valido estar en el 'Ojo del huracán'.

A la hora de explicar, la razón por la que no se acercó a revisar el monitor del VAR, varios periodistas creyeron, de una supuesta problemática en referencia a las comunicaciones entre la mesa del VAR y el juez, para ello Zambrano desmiente totalmente aquel rumor: “Nunca perdimos comunicación, no entiendo cómo se puede inventar eso. Todo lo que se dice en cancha queda grabado, a mi el VAR nunca me notificó para acercarme, el partido terminó bien”.

“El partido terminó bien, nunca se perdió el control del juego”, opinó el manaba de 41 años.

“Yo en la cancha nunca vi la jugada, antes del partido armaron otra novela con mi esposa”, se defendió Zambrano, en base a uno de los penales que no habría pitado.

“La gente no investiga con la verdad, el VAR revisó la jugada y consideró que era una jugada gris”, criticó y detalló.

A pesar de todo, Zambrano no deja suelto el margen de error: “Los resultados son muy buenos del VAR, siempre habrá errores, no es perfecto”.

Para finalizar, Zambrano, reveló que no conoce la puntuación recibida, pero que recibió buenos comentarios: “No sé la calificación que me dieron en el partido, eso se sabe después, estoy muy tranquilo con la actuación, el Presidente me dijo que esté tranquilo”.