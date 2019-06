Dudamel: "No le dedicaré una marca personal a Messi"

Rafael Dudamel, entrenador de Venezuela, afirmó que no cambiará su táctica para hacerle una marca personal a Lionel Messi en el enfrentamiento contra Argentina por los cuartos de final de la Copa América.

"Recuerdo lo que sucedió en 1985, en Pueblo Nuevo. Diego Armando Maradona tuvo una marca personal, pero igual anotó dos goles en el triunfo 3-2 de Argentina. Por mi mente no pasa dedicarle una marca personal al mejor del mundo. Hay una planificación colectiva de acuerdo a cómo se desarrolle el juego para contrarrestar su capacidad. No ha nacido el entrenador que haya podido diseñar una estrategia para contener a Messi y no vamos a ser nosotros", aseguró el seleccionador al hablar del crack argentino y su gran capacidad de juego. Además, aclaró que valora a la Selección Argentina por toda su historia, su capacidad individual y su espíritu competitivo.

Por otro lado, al hablar sobre sus jugadores demostró un panorama por demás alentador: "Seguimos pariendo buenos futbolistas y ahora le sumamos mucho trabajo. Queremos ser protagonistas. Tenemos el 95 por ciento de los seleccionados jugando en el exterior y esa capacidad es más explotada. La diferencia está en la cabeza y nuestros futbolistas están mejor preparados. Hoy entendemos más el juego".