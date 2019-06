En la noche de este miércoles, el delantero del DC United de la MLS, Wayne Rooney, marcó un golazo desde atrás de la mitad de la cancha en un duelo ante Orlando City.

El futbolista inglés aprovechó un rebote para luego sacar un disparo de larga distancia, el mismo que terminó en el fondo de las redes, tras sorprender al arquero rival.

Take a bow, @WayneRooney! You are ridiculous. pic.twitter.com/On1oDnp8dX

— Major League Soccer (@MLS) June 27, 2019