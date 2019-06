Luego de quedar eliminado de la Copa América, el portero de la selección ecuatoriana de fútbol, Alexander Domínguez, habló ante los medio de comunicación sobre distintos temas.

Entre las preguntas que recibió, 'Dida', respondió sobre la salida de Renato Ibarra previo al cotejo ante Japón: "Es un tema delicado. Cuando me levanté ya no estaba. No se despidió de ninguno de nosotros. No nos enfocamos en lo que pasó ese momento, estábamos metidos en el partido."