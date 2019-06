Arboleda reconoce que podría salir de Sao Paulo

Luego de quedar eliminado de la Copa América, Robert Arboleda, zaguero central 'tricolor', reconoció la posibilidad de salir de Sao Paulo.

“Hay muchas posibilidades de salir, pero eso depende del Sao Paulo y mis empresarios. Estamos decidiendo que hacer”, dijo el espigado defensor.

Profundizando, el exjugador de la U. Católica apuntó: “Desde que llegué a Sao Paulo, siempre dije que me gustaría salir luego de ganar un título aquí, lamentablemente no lo he podido conseguir. Estoy feliz en Sao Paulo. Si me quieren tener aquí, yo sigo, si no, tendré que salir”.

Cabe agregar, que el reconocido medio brasileño, Globo Esporte, Arboleda tiene posibilidades de ir al fútbol italiano, español o alemán.