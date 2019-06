Las críticas de Van Gaal a Messi y Neymar

El histórico entrenador holandés, Louis Van Gaal lo tiene claro: "Todo equipo necesita una estructura cuyo propósito sea la colaboración entre cada uno de los integrantes". Con esas palabras, entregadas al portal español El País, comenzó a dar su opinión acerca del fútbol actual y explicó por qué el Barcelona no gana el torneo más importante de Europa hace años.

"El fútbol es un deporte de equipo no un deporte individual. En España olvidan esto a veces porque tienen estrellas. Yo creo que la estrella debe ayudar al equipo a ganar. Y en el mundo del fútbol esto no es lo corriente", consideró el ex entrenador del Ajax y el United, entre otros.

"Mire al Barcelona. ¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo", reconoció el estratega de 67 años, al mismo tiempo que alabó la orquesta que conformó Jurgen Klopp en el Liverpool.

"Me gusta Messi como jugador individual. Es el mejor jugador individual del mundo porque sus estadísticas son asombrosas. ¡Me gusta! Pero, ¿por qué no gana la Champions desde hace cinco años? ¿Por qué? Como capitán, debe preguntarse por qué el equipo no gana en Europa", disparó Van Gaal.

"El Barça tiene una plantilla maravillosa. ¡No puedes decir que Rakitic sea malo, ni que Coutinho sea malo, o que Alba sea un mal jugador, o Ter Stegen un mal portero, o Arthur o Vidal…! Creo que Messi también es responsable de lo que está sucediendo en el Barcelona. No solo el entrenador", agregó.

"Messi debe adaptarse al equipo y no al revés. Guardiola lo hizo jugar para beneficio del equipo pero los últimos entrenadores se han adaptado demasiado a Messi en lugar de proteger el espíritu de equipo. Eso es lo más importante", destacó el holandés.

Tras los fuertes rumores que vinculan a Neymar con el Barcelona, Van Gaal consideró que, "en el Barça jugó al servicio de Messi. No estoy en contra de Neymar. Es fabuloso pero en el PSG no juega para el equipo. Y yo creo que todo jugador debe jugar para el equipo. Incluso Messi".

Además, aseguró que en el PSG "no tienen el espíritu de equipo adecuado. Es evidente. Lo vi en el Parque de los Príncipes el día que le ganaron 3-0 al Bayern en la Champions, en 2017. Lo vi en el campo: los compañeros no eran felices con el estilo de juego de Neymar. Y siguen sin ser felices".

El holandés finalmente aseguró que "solo puedes cumplir con tu idea táctica cuando tienes espíritu de equipo. Con Messi gozarás de los beneficios de Messi, pero al final ganará el mejor equipo. Este año se ha demostrado una vez más".