Fernando Torres anuncia su retiro del fútbol profesional

El campeón del mundo español Fernando 'El Niño' Torres, ha decidido este viernes colgar las botas tras dieciocho años en la élite del fútbol en clubes como el Atlético de Madrid, Liverpool, Chelsea o Milán.

"Tengo algo muy importante que anunciaros. Después de 18 años apasionantes, ha llegado el momento. Ha llegado el momento de poner fin a mi carrera", dijo el delantero, de 35 años, en un mensaje de video en la red social Twitter.

"El próximo domingo, día 23, a las 10 de la mañana, hora local en Japón, ofreceré una rueda de prensa en Tokio donde explicaré todos los detalles", añadió Torres, quien actualmente militaba en el equipo japonés Sagan Tosu.

El delantero español pone fin a casi dos décadas sobre los terrenos de juego, apenas un año después salir por segunda vez del Atlético de Madrid, el club de su vida, al término de la temporada pasada para poner rumbo a Japón.

Torres se retira tras acumular un palmarés envidiable en el que figuran una 'Champions' (2012), una Europa League (2013) y una FA Cup (2012) con el Chelsea, además de otra Europa League (2018) con el Atlético de Madrid.

El delantero español es también un mito de la década dorada de la selección española, que comenzó con su gol en Viena en la final contra Alemania la final de la Eurocopa 2008 (1-0), que dio el título a España.

Formaría parte luego del plantel campeón del mundo en 2010 en Sudáfrica y marcaría otro gol en la victoria 4-0 sobre Italia en Kiev en la final de la Eurocopa de 2012.

Torres volvería a jugar en el Mundial de Brasil 2014 por última vez con España, con la que marcó 38 goles en 110 internacionalidades desde que debutara con la Roja en 2003.

Recorrido y títulos hacen de Torres una leyenda del fútbol español, que se comenzó a forjar cuando debutó a los 17 años con el primer equipo del Atlético, en la temporada 2000-2001, durante los "dos años en el infierno" de la Segunda División.

Mira el anuncio:

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) 21 de junio de 2019