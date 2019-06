Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, habló ante los medios deportivos, sobre la actualidad del cuadro 'tricolor', que viene de caer 4-0 ante Uruguay.

"No estamos entendiendo la realidad de nuestro fútbol y de eso no es culpable una o dos personas, somos todos. El fútbol viene retrocediendo hace algunos años y las buenas generaciones de jugadores que tuvimos no mostraban la realidad ", detalló Egas, siendo autocrítico con la situación deportiva.