Napoli hace una oferta por Jame Rodríguez

El futuro de James Rodríguez pasa por abandonar el Real Madrid. El futbolista, que acaba de poner punto y final a su cesión de dos años en el Bayern Múnich, no entra ni en los planes del técnico Zinedine Zidane ni en los de una directiva que considera su salida del club como una buena oportunidad para ingresar dinero en las arcas.

A día de hoy, el conjunto que ha dado pasos más significativos para cerrar su fichaje es el Nápoles. Su directiva cree que el cafetero se adaptaría como un guante a los planteamientos de Carlo Ancelotti, técnico que además le conoce a la perfección, y por eso anda estos días inmersa en la búsqueda de un fórmula que agilice su desembarco en San Paolo.

Según cuenta hoy Corriere dello Sport, la última propuesta que los celestes han hecho llegar al combinado de Chamartín es la de un préstamo con obligación de compra. La idea resulta del agrado de los merengues, pero no tanto las cantidades. Y es que, pese a que no ven con malos ojos que sean solo 10 los M€ que el Nápoles abone ahora por su cesión, los madridistas quieren que dentro de un año los italianos paguen 40 millones y no 30 millones como hasta ahora han propuesto.

Aunque no quiere realizar desembolsos que puedan afectar a su estabilidad económica, la entidad napolitana no se da por vencida y sigue trabajando con la firme intención de convertir a James en uno de los nuevos líderes de su escuadra.