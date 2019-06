El "precio" que debe pagar Messi según Radamel Falcao

Colombia se impuso 2 a 0 ante la Argentina en el debut de ambos seleccionados en la Copa América que se disputa actualmente en Brasil. Luego del resultado, el cuadro de Carlos Queiroz se acomodó en la cima del Grupo B, pero el cuadro albiceleste quedó en el fondo y fue blanco de una catarata de críticas.

Entre los apuntados aparece Lionel Messi, capitán y máxima figura del equipo con el que aún no ha sumado títulos oficiales. Quien salió a defender al delantero del Barcelona fue Radamel Falcao.

El delantero que fue titular en el duelo del sábado disputado en Salvador de Bahía habló con la prensa tras terminar el partido y respaldó a Messi: "Si hace un gol, le pedirán dos. Si marca de tiro libre, dirán que la barrera no estuvo alineada correctamente. Si Argentina pierde, se hablará de que es por su culpa. Ese es el precio que tiene que pagar por ser el mejor del mundo".

Una de las razones por las que la estrella del Barcelona no pudo brillar fue por Wilmar Barrios, quien trabajó para resistir sus ataques: "La seguridad siempre será en lo defensivo, de atrás hacia adelante. Teniendo jugadores para no perder la zona. (Ante Argentina) No podíamos dar ventajas y línea por línea estuvimos bien", señaló el ex Boca Juniors.

La selección colombiana jugará su segundo cotejo ante Qatar el miércoles en el estadio Morumbí, en San Pablo. En caso de obtener los tres puntos se asegurará la clasificación a los cuartos de final de la Copa América.

Por su parte, la Argentina se medirá ese día ante Paraguay en Belo Horizonte, en busca de un triunfo para salir de la última posición.