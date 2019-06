Cavani reveló qué le dijo a Alexander Domínguez

El delantero Edinson Cavani reveló lo que le dijo a Alexander Domínguez durante el partido que Uruguay venció 4-0 a Ecuador por la Copa América Brasil 2019.

"Le decía a Alexander Domínguez que no era la primera vez que me hacía esa atajada, durante las eliminatorias pasadas me sacó una que iba a la base del palo. Por algo está ahí", dijo el uruguayo en zona mixta tras el duelo por el grupo C.

Es que, a pesar de la derrota, el arquero nacional le sacó dos balones de gol al atacante del PSG. Cavani también se refirió al trámite del compromiso.

"Creo que en el primer tiempo hicimos daño en 25 minutos, cuando quisieron acortar, ya estábamos arriba. Queda mucho por delante", aclaró.

"El fútbol por momentos tiene esto de que un equipo te mete en tu arco, eso no quiere decir que Ecuador no hizo lo suyo, pero sacamos diferencia. Es un Ecuador que viene con muchos recambios, creo que tienen un gran potencial, solo es cuestión de trabajo", sentenció.