Bolillo Gómez: "Nos superaron en todos los aspectos"

Luego de que la Selección Ecuatoriana perdiera 4-0 ante Uruguay en su primer partido por Copa América, el estratega de la Tri, Hernán Darío Gómez dio declaraciones en rueda de prensa.

El DT de Ecuador, arrancó manifestando que: "Creo que debutamos con el equipo más fuerte que tiene esta Copa América", haciendo mención al cuadro charrúa, quien superó futbolísticamente a sus dirigidos.

Seguido, 'Bolillo' indicó que: "Ahora que lo venía pensando, no se si fue un error haber jugado tan abiertos. Nos superaron en todos los aspectos, eso está muy claro".

Además, el entrenador indicó también: "Hoy si extrañé el 4-1-4-1. Ante un rival como este, ¿salir como le salí? Ahí la que más sufre es la defensa."

Gómez agregó ante los medios que: "No tuvimos la personalidad necesaria para tener el balón. A los muchachos les dije, tratemos de dejarlo 0-0, hagamos sólo trabajo táctico... y casi lo logramos."

Debido a qué indicaciones dio en el vestuario antes de salir al segundo tiempo, el entrenador colombiano expresó: "Hicimos un pésimo primer tiempo, en el entretiempo les pedí que cuidemos el marcador y que no nos metan más goles, enfrentamos al mejor equipo de la Copa América."

"Tan malos como hoy, no creo que somos. Chile viene con su equipo de títulos, no es fácil. Nosotros somos un equipo en formación y lo vengo diciendo, pero me dan palo.", subrayó Gómez.