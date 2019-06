El Sheffield United buscaría el fichaje de Ribery

Frank Ribery, exjugador del Bayern Munich, tendría una interesante oferta para reforzar la próxima temporada a un conjunto de la Premier League de Inglaterra.

Según informa el medio alemán 'Kicker', el Sheffield United estaría interesado en los servicios del experimentado jugador francés. El club cree que el extremo le daría una "inyección mediática" de cara al torneo.

Ribery pasó 12 años en el Bayern Munich, donde alcanzó a ganar 23 títulos y quedó como mejor futbolista de la Europa en el año 2013.

Sheffield United are in the hunt to sign free agent Franck Ribéry. This 36-year-old left Bayern Munich this summer. (Source: KICKER) pic.twitter.com/Uma5AWtj6N