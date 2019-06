Ecuador, que ya se encuentra en Brasil para la Copa América, tuvo la visita del tricolor Juan Cazares, quien milita en Atlético Mineiro de aquel país.

El futbolista ecuatoriano pasó a saludar a sus compatriotas en la jornada de este martes, quienes entrenaron en Belo Horizonte.

Juan Cazares además reveló tras su visita, que estará el domingo en el estadio para el choque entre Ecuador y Uruguay.

O papo de Cazares com os amigos tava bastante animado, com muitas risadas. #CopaAmerica pic.twitter.com/uDZsjlqf7j

Cazares falou com o @globoesportecom rapidamente sobre a visita aos amigos de infância e garantiu que vai torcer pelos amigos no domingo, no Mineirão. #CopaAmerica pic.twitter.com/PkbACa4WMW

— Rafael Araújo (@faelluis) June 11, 2019