De Ligt estaría acercándose al Paris Saint Germain

Matthijs de Ligt, uno de los nombres que más suenan en el mercado de pases, podría estar acercándose al Paris Saint Germain de la Ligue 1 para la próxima temporada.

Según informa Diario AS, el defensa central holandés no estaría convencido por las ofertas del Barcelona y el PSG sería la opción más cercana para su futuro. También, aseguran que al futbolista "no le convence el contrato ni las garantías que ofrece el conjunto español".

De Ligt, fue una de las figuras en la gran temporada del Ajax, semifinalista de la Champions League y también se ha establecido como titular en la selección holandesa.