Atlético Mineiro gana con dos pases gol de Cazares

En la noche de este jueves, Atlético Mineiro ganó 2-1 como visitante contra Santos, en un partido en la que el tricolor Juan Cazares puso dos pases gol.

Cazares, quien juega para Atlético Mineiro, estuvo presente como protagonista en los dos tantos de Yimmi Chará, uno a los 37, y otro a los 85.

El duelo que se jugó por la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil, se quedó con el resultado, en donde Cazares terminó siendo figura.

Chará recebe grande lançamento de Cazares e toca na saída do goleiro! É o empate do Galo no Pacaembu: Santos 1 x 1 Atlético!



Vamos, #Galo! #SANxCAM pic.twitter.com/8R62xnuMRo

— Atlético (@Atletico) June 7, 2019