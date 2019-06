Manuel Balda llegó a México para sumarse a Atlas

En la jornada de este martes, el futbolista ecuatoriano Manuel Balda, llegó a México para firmar contrato con su nuevo club, Atlas.

El tricolor quien arribó a Guadalajara para firmar por 3 años con dicho equipo, empezará la pretemporada para el segundo semestre del año.

"Una vez que me comentó la idea mi agente Gonzalo Vargas y me explicó muy bien lo que significa mi institución y me convenció, es un gran equipo que siempre está peleando por grandes cosas", dijo Balda en su llegada a México.

Además, el ex El Nacional de Ecuador, indicó: "Soy un volante que le gusta llegar mucho al área, que le gusta tener el balón, pegada fuera del área y con ese último pase que deja al delantero o cualquiera compañero en posición de gol".