Andy Robertson pidió trabajo en Twitter hace 7 años

Andy Robertson, una de las figuras del Liverpool para alcanzar la UEFA Champions League esta temporada, había buscado trabajo por redes sociales hace siete años.

En su cuenta de Twitter, el lateral escribió: "La vida a esta edad es basura sin dinero. Necesito un trabajo". En ese mismo año, fichó por el Queen's Park F.C de Escocia.

Robertson, llegó al Liverpool en la temporada 2017. Desde ahí, ha disputado un total de 76 encuentros y ha anotado un gol con la camiseta 'red'.

life at this age is rubbish with no money #needajob

— Andrew Robertson (@andrewrobertso5) August 18, 2012