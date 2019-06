La chica que invadió la final de la Champions League

La final de la UEFA Champions League entre el Liverpool y Tottenham tuvo otra protagonista el día sábado. Una fanática, ingresó al campo de juego con un pequeño traje de baño, y se robó las miradas de millones de personas.

Kinsey Wolanski, es el nombre de la joven modelo y acrtiz estadounidense, que decidió invadir el partido a los 19 minutos. La chica de 22 años, vestía un traje de baño con el texto: "Vitaly Uncensored", nombre de un reconocido canal de Youtube a nivel mundial.

Luego de este suceso, su cuenta personal llegó a tener casi tres millones de seguidores, pero un hacker terminó robando y cerrando su perfil. En Twitter, Wolanski escribió: "Haz cosas que te asusten, ve fuera de tu zona de confort. Vivo por los momentos que hacen que mi corazón se acelere".

Do things that scare you, go outside your comfort zone. I live for the moments that make my heart race

— Kinsey wolanski (@KinseyWolanski) June 2, 2019