Los dorsales de Ecuador para la Copa América

En la tarde de este viernes, la cuenta oficial Twitter de la Copa América, dio a conocer las listas de las Selecciones con los números de las camisetas que utilizarán los jugadores para el torneo.

Los organizadores de la Copa América, publicaron los dorsales de todos los grupos y sus distintos equipos del certamen que arrancará el 14 de junio.

¡Aquí están! Conoce las listas oficiales de los equipos del Grupo A de la #CopaAmérica . Aqui estão! Conheça as listas oficiais das equipes do Grupo A da #CopaAmérica . #VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/3g5IV3Rex7

¡Listas definitivas! Te presentamos las listas con los 92 jugadores de las selecciones del Grupo B de la #CopaAmérica . Listas definitivas! Apresentamos as listas com os 92 jogadores das seleções do Grupo B da #CopaAmérica . #VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/Ay17lzsyl7

¡Atención!



Estas son las listas oficiales de las selecciones del Grupo C de la #CopaAmérica.



Atenção!



Estas são as listas oficiais das seleções do Grupo C da #CopaAmérica.#VibraOContinente #VibraElContinente pic.twitter.com/ncvLArJOBz

— Copa América (@CopaAmerica) May 31, 2019