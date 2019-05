Sergio Ramos: "Me quedo en el Real Madrid"

El capitán y referente del Real Madrid, Sergio Ramos, habló sobre su futuro en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid, después de los rumores que trascendieron en los últimos días en los que se especuló con su posible marcha del equipo después de tener un encontronazo con el presidente Florentino Pérez.

"Soy madridista, me quiero retirar aquí. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco", afirmó ante los medios. "La oferta de China está sobre la mesa. No soy una persona que miente. Si la afición aquí no me quisiera yo me lo hubiese planteado, pero he sido fiel a este escudo y a esta camiseta. La relación no estaba como yo creo que debe estar y lo hemos solucionado, pero en ningún momento me he planteado irme a China", señaló.

Según trascendió desde España, hubo dos reuniones entre el máximo dirigente y el defensor. En la primera, el futbolista le habría puesto sobre la mesa una oferta que recibió desde China, en la que el club le ofrecía 25 millones de euros por tres temporadas, mientras que en la segunda se volvió a tocar el tema y, al parecer, el capitán merengue reconsideró su postura.

"Tenemos una relación de padre a hijo y nos queremos muchísimo (Con Florentino Pérez). Me tengo que sentir querido en el club por mi presidente y mi afición".

"yo no me quiero ir del Real Madrid, siempre he dicho que mi sueño es retirarme aquí y el presidente sabe que siempre le he dicho que nunca me iría, estaría dispuesto a jugar gratis aquí".

"Me molesta que me vaya una semana de España y cuando vuelva haya este quilombo, hace mucho que no hablo de dinero con Florentino ni de contrato porque me quiero quedar aquí".

"El tema económico no lo hemos tocado ni un minuto, es un tema de confianza y de cariño emocional. En mi vida hay dos patas importantes que son la afición y el presidente. Había cosas que me generaban ciertas dudas, cosas que me habían dolido y lo mejor era hablar cara a cara para seguir aquí que es donde quiero estar".

"La oferta de China está encima de la mesa, es una propuesta que haces firme cuando una de esas dos patas te falla. La relación no estaba como yo creo que debía estar pero en ningún momento me he planteado irme a China, ni he pedido la carta de libertad como se ha dicho".

"Todos los jugadores que vengan y ganen más es buena señal, con mi salario y mi contrato estoy muy contento. El 'presi' sabe que teníamos que hablar de mi contrato desde hace más de un año y nadie ha llamado a la puerta, para mí es secundario. Si uno viene y tiene que ganar más, pues perfecto. No me quiero ir ni gratis ni pagando".

"Todavía no ha llegado mi momento, mientras el cuerpo y el alma me acompañen. No me iría jamás a un equipo que pudiera competir con el Real Madrid. Cuando me vaya es cuando entienda que el cuerpo no me da para un nivel top".

"Soy el capitán y me siento querido y respaldado por mis compañeros. A mí mis compañeros me conocen y ninguno tenía dudas de que iba a seguir aquí".

"Lo que me molesta es lo que se genera mediáticamente, se puede dudar de mí y eso me molesta. Llevo muchos años aquí y de capitán, el tema económico es secundario".

"El día del Ajax fue un momento de mucha tensión, estábamos con las pulsaciones altas, hasta el presidente. Es como cuando llegas con tu novia a casa y a tu padre no le gusta, te enfadas tres días y luego le va a gustar".

"Quiero que el aficionado no se deje influenciar por la prensa, todo lo que sale en la prensa no es verdad. Lo que digo yo no lo dice nadie por mí. Hemos sido muy fieles tanto el madridismo como yo".

"La reunión fue muy normal, muy tranquila. Yo le puse una propuesta que tenía encima de la mesa, la hablé con mi entrenador y con mi presidente. Entonces hablamos ciertas cosas pero eso no quiere decir que yo me vaya a ir ni que me quiera ir gratis. Fue una reunión privada que después salió a la luz. Hay que aclarar ciertas cosas para que la gente no tenga duda".

"Siempre he sentido el cariño de China, nunca se sabe. No sé si voy a estar dos o cuatro años, si voy a tirar para China o para Estados Unidos, si me quedo como entrenador…".

"Hazard es un jugadorazo y creo que vendría muy bien al Real Madrid. Ojalá viniese un futbolista como el porque puede dar mucho al Real".