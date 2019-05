En el Mundial Sub 20 de Polonia, la selección de Noruega venció por 12-0 a Honduras, en el partido correspondiente del Grupo C de la competición.

La gran figura del encuentro fue Erling Haland, delantero de 18 años del Red Bull Salzburg que consiguió anotar en nueve ocasiones. Fueron cuatro goles en el primer tiempo y cinco en la segunda parte partido.

NO, NO ES UN CHISTE: Noruega acaba de aplastar 12-0 a Honduras en el Mundial Sub 20 con ¡9 goles de Erling Haland! pic.twitter.com/yl4k7UYlWp

